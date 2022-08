We ervaren de “ergste droogte in Europa in 500 jaar” volgens de Europese Commissie

De droogte in Europa “lijkt de ergste te zijn in minstens 500 jaar”. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van de Europese Commissie.

Bijna de helft van Europa wordt bedreigd door droogte, schrijft een rapport van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Commissie. “Dat is natuurlijk slechts een eerste beoordeling en moet nog bevestigd worden door definitieve gegevens aan het einde van het seizoen”, zei commissiewoordvoerder Johannes Bahrke.

Volgens het rapport gold op 10 augustus voor 47% van het Europese grondgebied een waarschuwingsniveau voor droogte. In 17% van de onderzochte regio’s is de alarmfase bereikt.

De schaarse regenval en een aantal hittegolven vanaf mei hebben in heel Europa een invloed gehad op de rivierafvoer en het waterpeil. Dat heeft ook een nadelige invloed gehad op de energiesector, zowel voor de opwekking van waterkracht als voor de koelsystemen van andere elektriciteitscentrales.

De droogte heeft daarnaast de opbrengst van de zomeroogst aanzienlijk verminderd, waarbij maïs, sojabonen en zonnebloemen het zwaarst zijn getroffen, aldus de onderzoekers.

“Het grondwater en de vegetatie zijn beide ernstig aangetast”, aldus het rapport, waarin verschillende landen worden opgesomd waar het droogtegevaar is toegenomen. Het gaat onder meer om Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. “In de rest van Europa, die al met droogte te kampen had, blijven de omstandigheden stabiel en ernstig droog”, aldus het rapport.

Volgens het rapport verslechteren de omstandigheden het meest in de regio’s die in het voorjaar van 2022 al door droogte werden getroffen - bijvoorbeeld Noord-Italië, Zuidoost-Frankrijk en sommige gebieden in Hongarije en Roemenië.

De onderzoekers voorspellen voorts dat het in de westelijke Euro-mediterrane regio tot november warmer en droger zal zijn dan normaal.

“De recente neerslag (van midden augustus) heeft de droogte in sommige regio’s van Europa wellicht verlicht”, aldus de deskundigen.

“In sommige gebieden hebben de daarmee gepaard gaande onweersbuien echter voor schade en verliezen gezorgd en kunnen die de gunstige effecten van de neerslag hebben beperkt”, voegden de onderzoekers er nog aan toe.