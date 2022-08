LC37 Tongeren zorgt voor speelgoed en kledingverdeling

“Voor de eerste keer organiseren we de speelgoed- en kledingverdeling in augustus”, zegt voorzitter Anouk Baldewijns. “Voor vele gezinnen valt deze periode financieel zwaar. Door de verdeling nu te organiseren, hopen we de gezinnen een extra duwtje in de rug te geven bij de start van het schooljaar. LC37 merkt ook dat de Tongenaren het hart op de juiste plaats hebben. De ingezamelde kleding was dit keer massaal. Volgens de voorzitter is er nog nooit zoveel binnengebracht. Op 23 oktober organiseert de club weer het jaarlijkse ontbijtbuffet. Wij hopen ook daar op een goede opkomst zodat we naar jaarlijkse gewoonte onze doelen kunnen steunen.”