Boer William en Amber bevestigen relatie met romantische foto op Instagram

Het heeft even geduurd, maar cowboy William uit Westerlo heeft dan toch zijn hart opengesteld voor Amber. Met een romantische foto bij zonsondergang maakt de blondine uit Leest de relatie Instagram official, nadat William eerder al bevestigde dat ze het opnieuw een kans gaven samen. “You & me”, staat in de caption te lezen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de reünie-aflevering van Boer zkt Vrouw, eind mei, liet het koppel nog weten dat het toch niets werd tussen hen. William was toen niet verliefd. De twee bleven echter samen optrekken en al snel was duidelijk dat er meer aan de hand was.

Zo komt de teller van succesverhalen voor het recentste seizoen van Boer zkt Vrouw weer op vier te staan. Het programma eindigde met vier koppels, maar boer Garry en Els gingen niet lang nadat de reünie uitgezonden werd definitief uit elkaar. Met William en Amber erbij, houdt het recordseizoen stand.