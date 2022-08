“Respectloze en lompe dwaas”: fietser negeert signalisatie en rijdt door pas gegoten beton op steenweg

Perk

Een fietser is er toch in geslaagd om tijdens de werken op de Tervuursesteenweg in Perk (Steenokkerzeel) door het pas gegoten beton te rijden. “Dit is respectloos”, aldus een furieuze schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). Er werd proces-verbaal opgesteld.