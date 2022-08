Remco Evenepoel wil vooral geen “domme seconden” verliezen in verraderlijke Vuelta-rit: “Ik verwacht een sprint met 40-45 man”

“Ik voel me kalm, niets speciaal”, stak Evenepoel van wal voor de start. “Het is nog niet nodig om stress te hebben of gek te gaan doen, we staan voor rit vier. We gaan rustig blijven en proberen te rit te overleven, de komende dagen worden belangrijker. Nu komt het erop aan om geen tijd te verliezen, komend weekend zullen we dan wel zien.”

Al wordt het dinsdag toch opletten op weg naar Laguardia, met onder anderen een beklimming van derde categorie op 15 kilometer van de finish en een hellende aankomst.

“Het kan zijn dat we vandaag voor het eerst geen massasprint krijgen”, aldus Evenepoel. “Zullen teams de vlucht van de dag laten rijden of niet, wie zal het zeggen? Dus dat kan wel eens een speciaal resultaat opleveren. Voor mij is het gewoon kwestie van deze week geen domme seconden te verliezen en energie te sparen voor donderdag en komend weekend. Het is dus te vroeg voor mij om aan te vallen. Ik verwacht een sprint met een man of 40-45. Denk maar aan Julian (Alaphilippe, red.), Valverde, Higuita… Die zullen meedoen voor winst. Tenzij er een echt snelle renner mee is, zoals een Pedersen. Ik denk dat Movistar vandaag wel tempo zal maken want ze willen waarschijnlijk dat Valverde een rit wint in zijn laatste Vuelta.”