Brussels Airlines wil uitbreiden

Voor de zomervakantie heerste er nog sociale onrust bij de Belgische dochtermaatschappij van het Duitse Lufthansa. Een meerdaagse staking over de werkdruk trof heel wat reizigers. Ook financieel liep het nog niet goed: in de eerste jaarhelft boekte Brussels Airlines een operationeel verlies van 89 miljoen euro.

De sociale rust lijkt twee maanden later weergekeerd. Volgens de directie is er de voorbije weken in werkgroepen goed gewerkt aan de werkdrukproblematiek en is “een nieuwe manier van samenwerken” gevonden.

De directie ziet nu zelfs kansen in de markt en wil de vloot en het personeelsbestand uitbreiden, zo is dinsdag intern meegedeeld.

“We onderzoeken momenteel verschillende groeiscenario’s die we in de nabije toekomst verder zullen uitwerken”, zegt woordvoerster Maaike Andries. De komende maanden moet er meer duidelijkheid komen. Alles gebeurt in nauwe samenwerking met Lufthansa, klinkt het.

Omdat de komende winter onvoorspelbaar blijft, wil Brussels Airlines nu al meer personeel inschakelen. Daarom is besloten om alvast de contracten van 200 tijdelijke cabinepersoneelsleden te verlengen en om nog bijkomend cabinepersoneel aan te werven. De maatschappij zoekt ook extra piloten en onderhoudspersoneel. Hoeveel jobs er kunnen bijkomen, kan het bedrijf nog niet zeggen.

Dat Brussels Airlines weer aan groeien kan denken, is volgens de maatschappij een gevolg van de inspanningen die de voorbije jaren zijn geleverd om de kosten te drukken. De maatschappij werd daarbij kleiner gemaakt. Door de herstructurering is “een zeer sterke en competitieve kostenpositie bereikt”, klinkt het.