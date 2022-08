F1-rijders willen “historische race” van Spa-Francorchamps niet kwijt: “Het is een van de gaafste circuits”

De meeste coureurs willen niet dat de Formule 1 verdwijnt van het historische circuit van Spa-Francorchamps. “Het zou mij veel verdriet doen. Het is een van de gaafste circuits”, zegt de Brit Lando Norris van McLaren in aanloop naar de Grote Prijs van België komend weekeinde.

De toekomst van de race in de Ardennen is onzeker. Het contract loopt af en er is nog geen nieuw akkoord. De onderhandelingen verlopen volgens de directie van het circuit moeizaam. Het lijkt erop dat races op andere continenten, zoals Amerika en Afrika, enkele traditionele races in Europa zullen verdringen van de racekalender.

“Het zou heel jammer zijn. Het gaat vooral om geld tegenwoordig, omdat het business is. Spa is een historische race voor de Formule 1 en die zou altijd moeten blijven bestaan, net als Monaco en Monza”, aldus Norris.

Van wereldkampioen Max Verstappen is bekend dat hij het circuit in België rekent tot zijn favorieten. De Nederlander zei eerder al dat het bijzonder spijtig zou zijn als België van de kalender zou verdwijnen. “Het is een prachtig circuit, ook met de recente veranderingen, en fantastisch om op te rijden met een Formule 1-auto.”

Zijn teambaas Christian Horner van Red Bull heeft de internationale autosportfederatie FIA opgeroepen een aantal historische races in de Formule 1 te beschermen. Hij noemde Monaco, Silverstone, Spa en Monza. “Dat zijn de grote races, de historische races, en ik denk dat we die moeten behouden. Het is geweldig dat er nieuwe circuits bijkomen en dat er interesse is, maar je moet wel die geschiedenis hebben. Deze races maken deel uit van ons DNA.”

De Grote Prijs van België heeft in ieder geval volgend jaar nog een goede kans om op de F1- kalender te staan. Het is niet aannemelijk dat een race in Zuid-Afrika, zoals de organisatie van de Formule 1 graag ziet, daar volgend jaar al wordt gehouden.