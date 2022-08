Personeel van Fedasil legt werk neer na woelige ochtend aan Klein Kasteeltje

Sinds vorige week donderdag is de organisatie voor de aanmeldprocedure van asielzoekers op politiebevel van Brussels burgemeester Philippe Close naar de voorkant van het Klein Kasteeltje verschoven. Tegen de logica in, want de ingang van het aanmeldcentrum bevindt zich aan de achterkant. De aanmeldingen verlopen sindsdien moeizaam.

Dinsdagochtend liep de spanning op en kwam het tot duw- en trekwerk tussen de aanwezige politie en de asielzoekers. Bij het verdelen van de overgebleven plaatsen voor alleenstaande mannen ging het dinsdag mis. De tientallen asielzoekers begonnen te drummen, waardoor de politie moest tussenkomen om rust te brengen. Verschillende mensen vielen op de grond tussen en over de nadarhekken.

Voor de medewerkers van Fedasil lijkt de maat vol. Het voltallige personeel legt het werk neer en voert om 13 uur actie om de onveilige werkomstandigheden aan te klagen.