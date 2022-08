Verdachte betrokken bij verdrinkingsdood in Gent vraagt vrijlating onder voorwaarden

Eén van de twee Nederlandse mannen die betrokken was bij de verdrinkingsdood van de 53-jarige man die tijdens de Gentse Feesten in het water aan de Lousbergskaai werd gegooid, is dinsdag voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verschenen. “We hebben opnieuw zijn vrijlating onder voorwaarden gevraagd”, zegt zijn advocaat Tim Smet.

De 53-jarige Hakim uit Gent werd op zondag 17 juli in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai gegooid. De man kon niet zwemmen en hij verdronk. In Nederland werden daarna een 25-jarige man en een 23-jarige man uit Goes opgepakt. De 25-jarige man werd overgeleverd aan België en aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent.

De raadkamer bevestigde twee weken geleden zijn aanhouding, maar de verdediging ging in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). “We hebben opnieuw zijn vrijlating onder voorwaarden gevraagd, want hij wordt enkel verdacht van schuldig verzuim en heeft het slachtoffer niet aangeraakt. Dat blijkt ook uit de camerabeelden”, zegt advocaat Tim Smet.

De KI beslist dinsdagnamiddag over de aanhouding.