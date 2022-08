Dit zijn onze weekendtips: meebrullen met Camille of een feeërieke boottocht op de Maas

Van een race met pikdorsers over een meet-and-greet met striptekenaars tot het prachtige werk van verschillende ambachtslui. Het wordt weer een boeiend weekend in onze provincie.

Racen met pikdorsers

De grond in Oudsbergen zal op 28 augustus stevig daveren, want Groene Kring Bree organiseert een pikdorsercross. Oude pikdorsers - machines die ingezet worden voor de graanoogst - kregen een facelift en werden omgebouwd tot racemachines. Met snelheden tot 75 kilometer per uur racen ze in een wedstrijdje over het veld. Spektakel verzekerd! Op zaterdag wordt het feest op gang gezet met een fuif met verschillende dj’s.

Op 27/8 vanaf 21 uur en op 28/8 vanaf 10 uur in de Vijverstraat in Oudsbergen. Info: www.pikdorsercross.be

© Jonas Vliegen

Fiets de Maaslandse Gordel

Voor uren fietsplezier moet je zondag 28 augustus in Kinrooi en Rotem zijn. Daar organiseert Landelijke Gilde Kinrooi samen met Landelijke Gilde Rotem de Maaslandse Gordel. Er is een gezinstocht van 20 kilometer en verder zijn er fietstochten van 40 en 60 kilometer. Onderweg passeer je verschillende Maaslandse bezienswaardigheden.

Op 28/8 van 8 tot 15 uur met vertrek in De Bunker, Nelisveld 4 in Kinrooi of Parochiecentrum Rotem, Hoogbaan 120 in Dilsen-Stokkem. Info: www.kinrooi.landelijkegilden.be/maaslandse-gordel

© Maaslandse Gordel

Bal Final in Lommel

Een zomer vol evenementen wordt in Lommel op 28 augustus afgesloten met Bal Final. Het stadscentrum bruist de hele dag van het straat- en circustheater, er is muziek, kunst, kinderanimatie en tal van workshops. Het belooft een gezellig stadsfestival te worden waar creatieve kinderen op Mini-Supermarkt ook nog eens hun mooiste creaties verkopen.

Op 28/8 van 13.30 tot 18 uur in het stadscentrum, Marktplein en GlazenHuis. Info: www.lommelleeft.be

© Stad Lommel

Gezelligheid op de pelouse

Na een succesvolle eerste editie in het begin van de zomer strijkt Bar Pelouse dit keer neer in de Belevingsboomgaard van Hoeselt. Op 26 augustus is er een after work met live muziek van Don Pancho en The Orpheus. Op zaterdag zijn er optredens van Billygras, Toeternietoe, We Do 2 en Fhynex. Er is een speeldorp met kinderanimatie en een drumatelier. Ondertussen kan je aan de pop-upbar en bij de foodtrucks genieten van allerlei drankjes en lekkers.

Op 26/8 vanaf 17 uur en op 27/8 vanaf 14 uur aan de Belevingsboomgaard, Smisstraat in Hoeselt. Info: www.hoeselt.be

© Gemeente Hoeselt

Zin in Zomer

Ben je grote - of minder grote - literatuur- of illustratieliefhebber? In het weekend van 26, 27 en 28 augustus vindt het fijnste festival voor illustraties en literatuur plaats in Hasselt en Genk. Het hele weekend lang kan je in de twee steden terecht voor lezingen en voorstellingen, je kan illustratoren live aan het werk zien, er is een boekenmarkt en er is tal van randanimatie.

Op 26, 27 en 28/8 in Hasselt en Genk. Het volledige programma en de verschillende locaties vind je op www.zininzomer.be

© Villa Verbeelding

Stripliefhebber?

Ben je een grote fan van strips? Dan zal de Stripbeurs in Leopoldsburg je zeker bekoren. Liefst dertien striptekenaars waaronder Kristof Fagard, tekenaar van Kiekeboe, Hec Leemans, tekenaar van Baekelandt en de Servische Vukic Bojan, tekenaar van Elfen, zijn aanwezig. Ze maken graag een extra tekening in je album. Verder zijn er verschillende standen met tweedehandsstrips en is er een beurseditie met gelimiteerde oplages.

Op 28/8 vanaf 10 uur in het Buurthuis, Heidestraat 65 in Leopoldsburg. Info: www.stripbeurs-leopoldsburg.be

© Stripbeurs

Feeërieke boten op de Maasplassen

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 27 augustus de Candlelight-Tour tussen de verschillende jachthavens in Kinrooi plaats. Om 20.30 uur vertrekken sierlijke verlichte jachten vanuit de jachthaven Heerenlaak over de Maas- en grindplassen naar De Spaanjerd. Een feeëriek tafereel voor de toeschouwers aan wal.

Op 27/8 met vertrek om 20.30 uur aan Jachthaven Heerenlaak, Heerenlaakweg 100 in Maaseik. Info: www.marec.be/nl/nieuws-en-activiteiten/d/detail/candlelight-tour-1

© Toerisme Kinrooi

Boulev’art voor cultuurliefhebbers

Boulev’art in Hasselt staat voor een culturele avondmarkt door kunstenaars bevolkt, afgewisseld met boeken en op smaak gebracht met straatacts. Een succesformule, want het is al de elfde editie. Verschillende creatievelingen demonstreren er hun kunstvorm. Zo kan je er karikatuurschetsen, etsen, zeefdruk, keramiek, juwelen, bronswerk, houtsnijwerk, fotografie en andere ambachten bekijken. Ook boekenwurmen en muziek- en filmliefhebbers vinden op de markt hun gading. Verder is er live muziek, straattheater en meer.

Op 27/8 van 17 tot 22 uur in de Guffenslaan in Hasselt. Info: www.facebook.com/hasseltboulevart

© Boulev'art

Smullen van lekkers op een foodtruckfestival

Chef on Wheels staat garant voor gezellige eet- en drankstandjes, met sfeerverlichting en een leuk muziekje op de achtergrond. Op 27 en 28 augustus houdt het foodtruckfestival Chefs on Wheels halt in Kortessem. Naast heel wat verschillende foodtrucks brengt de organisatie ook het duo Sal en Dirk’s Music mee. Op zondag is er Renaldo straatanimatie en een kindershow.

Op 27/8 vanaf 14 uur en op 28/8 vanaf 12 uur op het Kerkplein in Kortessem. Info: www.chefsonwheels.be

© Chefs on Wheels

Liefde voor vakmanschap

Genk is trots op haar stielmannen en –vrouwen. Daarom zet ze een heel weekend lang puur vakmanschap in de kijker. De Stiel-lus biedt een unieke inkijk in de creatieve praktijk van veertien Genkse makers: van textiel- en modeontwerpers tot een vioolbouwer en een stadsbrouwer.

Op 27/8 van 13 tot 18 uur en op 28/8 van 13 tot 16 uur op verschillende plaatsen in Genk. Info: www.stielmagazine.be

© Stad Genk

Vliegtuigjes bewonderen

Aero Kiewit, het vliegveld van Hasselt, houdt op 27 en 28 augustus opendeurdagen. Twee dagen lang kan je er vliegtuigen op de grond en in de lucht bewonderen. Je kan er ook kennismakingsvluchten maken. Er wordt meer uitleg gegeven over de geschiedenis. Daarnaast kunnen kinderen zich amuseren in de KidsCorner met springkastelen en zijn er ook tal van foodtrucks aanwezig.

Op 27 en 28/8 vanaf 10 uur bij Aero Kiewit, Luchtvaartstraat 100 in Hasselt. Info: www.aero-kiewit.be

© Chretien Paesen

Herk Geniet

Naar jaarlijkse traditie wordt de zomervakantie feestelijk afgesloten in Herk-de-Stad met Herk Geniet. In het Olmenhof ontdek je live muziek, circustheater, springkastelen en veel meer. Er zijn optredens van Acoustic Bastards, Circus Marcel, Sarah & Bavo, Camille en een drumspektakel van Michael Schack. Wie wil, mag zelf een picknick meebrengen, maar weet dat dat je ook ter plekke op je wenken bediend wordt.

Op 28/08 van 12 tot 18 uur. Park Olmenhof, Pikkeleerstraat 14 in Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be/markthallen/programma/herk-geniet

© Raymond Lemmens

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 27 augustus

Vollebak Vennestraat

Snuif de geuren en kleuren van de Vennestraat op tijdens het culinaire event Vollebak Vennestraat waarbij de volledige straat omgetoverd wordt tot een openluchtrestaurant met veel sfeer en muziek.

Vennestraat in Genk.

Vanaf 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 27 augustus

Oogst

De boerenmarkt Oogst strijkt ook dit jaar neer aan C-mine. Tal van producenten verkopen er hun lokale waar.

C-mine in Genk.

Van 12 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 27 augustus

Neerpelt Bruist

Bruisende avond met partyband Double-D en dj Tony De Ruyter.

Wico Campus Sint-Hubertus, Stationsstraat 24 in Neerpelt.

Vanaf 21 uur

Basistarief: 10 euro

Zaterdag 27 augustus

Itterfest

Een avond vol house, dance music en techno met dj’s Gies, Siyu & Girb, Skyfull, Ruxe, Jerroo, The Bobmeister en Veritas & Gemini.

Op het Itterplein in Bree.

Vanaf 20 uur

Basistarief: 6 euro

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus

Foodfestival Hap

Meer dan twintig fonkelende foodtrucks transformeren het Stadspark van Hasselt tot een heerlijk Food Festival.

Stadspark, Kunstlaan in Hasselt

Za vanaf 14, zo vanaf 16 uur

Basistarief: gratis

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zondag 28 augustus

Zelfplukdag bij Gezond van bij Ons

Hebben jullie zin in een namiddagje Haspengouw? Dit is het ideaal moment om tussen de boomgaard te vertoeven en van de lekkere vruchten te genieten. Bij het fruitbedrijf Gezond van bij Ons kan je zondag 28 augustus zelf je appelen of peren plukken. Samen met familie en vrienden zijn jullie uitgenodigd om te ontdekken wat er in de boomgaard afspeelt. Met de fruitkar brengen we je naar de boomgaard. Er is ook de mogelijkheid om een streekbiertje of appelsap, Limburgse vlaai of een hotdog te bestellen.

Gezond van bij ons, Heide 97 in Sint-Truiden.

Vanaf 13 uur

Basistarief: gratis, het fruit wordt afgewogen en afgerekend aan de dagprijs. Inschrijven kan via gezondvanbijons@gmail.com of 0486/38 42 99. Info: www.gezondvanbijons.be

Zondag 28 augustus

Spetterende zomerafsluiting

De Spetterende Zomerafsluiting in Genk biedt je een brede waaier aan activiteiten: op safari met een ranger, zaadbommen, koekjes of lippenbalsem maken, luisteren naar bomenverhalen, zeisers zien en zoveel meer.

Heempark, Hoogzij 7 in Genk.

Van 14 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zondag 28 augustus

Chateau d’Herk

In de voormiddag kan je een wandeling van 5 kilometer of een fietstocht van 10 of 30 kilometer doen. Daarnaast is er ook een terras met kinderanimatie, een springkasteel, speciale bieren en wijnen en live muziek.

Sint-Lambrechts-Herkstraat in Hasselt.

Vanaf 10 uur

Basistarief: 5 euro voor de wandel- en fietstochten

Zondag 28 augustus

Verzamelbeurs voor oude postkaarten

In Hasselt vind je duizenden postkaarten om naar hartenlust in te snuffelen. Voor alle liefhebbers en voor mensen die actief zijn in erfgoedverenigingen.

Ontmoetingscentrum Kermeta, Diestersteenweg 204 in Hasselt

Basistarief: 1,5 euro

WANDELEN

Zaterdag 27 augustus

Nacht van de Vleermuis

Vleermuizen zien, horen en beleven... dat kan je tijdens een vleermuizenwandeling met gids. Keuze uit een korte of lange wandeling.

Domein Bovy, Galgeneinde 22 in Heusden-Zolder.

Om 20.30 uur

Basistarief: gratis

Zondag 28 augustus

Op de purp’ren hei

Aan het eind van de zomer kleurt het landschap van de Teut weer paars zo ver het oog reikt.

Kruising Donderslagseweg en Teutseweg in Zonhoven.

Van 14 tot 16 uur

Zondag 28 augustus

Natuur & Cultuur

Al eens stilgestaan wat de wisselwerking is tussen de natuur en de landschapscultuur? Een gids neemt je mee in het verhaal over hoe het historisch landgebruik een zeer zeldzame specifieke biodiverse natuur heeft opgeleverd in Hasselt, Zonhoven en het gebied van De Wijers.

Domein Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt.

Om 16 uur

Basistarief: gratis