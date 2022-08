Jay-Dee Geusens haakt af op training bij KRC Genk met lichte blessure

De perfecte combinatie tussen in- en ontspanning op de eerste training van de week bij KRC Genk. Vooral tijdens de afsluitende afwerkingscompetitie ging het er heftig aan toe. Uiteindelijk trokken McKenzie, El Khannouss en Nemeth aan het langste eind. De Hongaarse spits trapte de netten in volley bijna aan flarden.

Jay-Dee Geusens was toen al richting kleedkamers voor verzorging, hij had last van een lichte teenblessure. Nicolas Castro bleef binnen, hij ondervond opnieuw hinder van lichte irritatie aan de knie. Ook op de woensdagochtendtraining zijn de supporters welkom.

© DD

