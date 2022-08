Tankwagen ingereden op kantoorgebouw in Gent: fietser aangereden en overleden

In Gent is aan het Stapelplein een tankwagen ingereden op een kantoorgebouw. Dat werd dinsdagmiddag vernomen bij de lokale politie. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en melden instortingsgevaar en een dodelijk slachtoffer.

De tankwagen reed op de stadsring R40 (Dok-Noord) in de richting van de Dampoort, maar miste de bocht aan het Stapelplein en reed rechtdoor over de parking van het kantoorgebouw Handelsdokcentrum en vernielde de toegangspoort van het kantoorgebouw.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar de vrachtwagen raakte vermoedelijk een wagen en een fietser op een oversteekplaats. Het is niet duidelijk of er nog andere slachtoffers zijn. Het personeel in het kantoorgebouw werd kort geëvacueerd uit vrees voor ontvlambare stoffen in de tankwagen, maar intussen konden ze terug naar binnen.