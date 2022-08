James Webb-telescoop levert “ongelooflijke” beelden van Jupiter op: “Zo zagen we de planeet nog nooit”

De composietbeelden werden gemaakt in juli, en tonen de ringen en manen rond de planeet, de aurora’s op de polen (licht dat zichtbaar is in de lucht veroorzaakt door de zon), en de grote stormen op het oppervlak in voorheen ongezien detail. Het gaat om infraroodfoto’s, die kunstmatig werden bijgekleurd omdat infraroodlicht onzichtbaar is voor het menselijke oog. De ‘grote rode vlek’, een bekende storm op de planeet die zo groot is dat ze de hele aarde zou kunnen verzwelgen, lijkt dan weer wit op de beelden, omdat ze veel zonlicht weerkaatste.

“Zo hebben we Jupiter nog nooit gezien, het is ongelooflijk”, zegt astronoom Imke de Pater van de University of California, die een sleutelrol speelde in het project. “We hadden eerlijk gezegd niet echt verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn.”