Mogelijk nieuwe aanslag verijdeld in Antwerpen: politie vindt vuurwapen en brandbommen in wagen

De Antwerpse politie heeft maandagnacht een mogelijk nieuwe aanslag in het drugsmilieu verijdeld. In de omgeving van de Stenenbrug, aan het voormalige eethuis Poke Bowl Place van de familie Ben Saddik, trof de politie bij een controle van een verdachte wagen brandbommen en een vuurwapen aan. Vier Nederlandse verdachten werden opgepakt.

Het incident vond plaats rond 5 uur. De mobiele eenheid van de Antwerpse politie zette een wagen met Nederlandse nummerplaat aan de kant voor een controle in Borgerhout nadat die was opgemerkt via camerabeelden. “Bij die controle werden in de wagen enkele brandbommen en een vuurwapen aangetroffen. De vier inzittenden, mannen met de Nederlandse nationaliteit, werden ter plaatse opgepakt”, zegt woordvoerder Kato Belmans van het Antwerps parket.

Het viertal wordt dinsdag verhoord door de federale gerechtelijke politie en daarna vermoedelijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het heeft er alle schijn van dat de mannen onderweg waren om een nieuwe aanslag in het drugsmilieu te plegen. De controle vond plaats op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout, vlakbij de Stenenbrug en dus ook bij het voormalige eethuis Poke Bowl Place van de familie Ben Saddik.

De zaak op de hoek met de William Woodstraat, was deze zomer al driemaal het doelwit van een aanslag. Eerst werd met een oorlogswapen op de gevel geschoten, daarna werd tweemaal met vuurwerkbommen gegooid. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) besliste begin vorige week om Poke Bowl Place bestuurlijk te sluiten, net als twee andere handelszaken die recent het doelwit waren van aanslagen door de cocaïnemaffia.