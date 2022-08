Recordaantal vluchtelingen stak maandag Kanaal over

Een recordaantal van net geen 1.300 vluchtelingen is maandag in het Verenigd Koninkrijk aangekomen via een oversteek van het Kanaal. Dat blijkt dinsdag uit gegevens van de Britse regering. Het gaat om het hoogste aantal sinds in 2018 gestart werd met deze statistieken, ondanks de vele ontradingspogingen van Londen om de komst van nieuwe migranten te vermijden.

De 1.300 mensen kwamen aan in 27 boten, aldus de voorlopige data van het ministerie van Defensie. Ook baby’s en verschillende jonge kinderen kwamen in Dover aan land. Het grote aantal mensen dat de oversteek waagde, komt er na een pauze van drie dagen waarin niemand het Kanaal overstak. Het vorige record dateert van 11 november vorig jaar.

Dit jaar alleen al kwamen ruim 22.000 migranten aan in het Verenigd Koninkrijk nadat zij in kleine bootjes ‘s werelds drukste scheepvaartroutes overstaken. Dat is het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. Uiteindelijk slaagden er in 2021 meer dan 28.000 mensen in om het Kanaal over te steken.

Sinds de brexit en de pandemie is het aantal migranten dat via het Kanaal het Verenigd Koninkrijk probeert te bereiken sterk toegenomen. Die toename is al langer een doorn in het oog van de conservatieve regering in Londen. Eén van de belangrijkste campagnebeloftes in aanloop naar het Brexit-referendum was de controle over de eigen grenzen terug te krijgen.