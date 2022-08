Kleinzoon van Muhammad Ali blijft onverslaanbaar in de ring en slaat tegenstander KO met zware uithaal

Ali Walsh is de zoon van Rasheda Ali, de op één na oudste van de negen kinderen van Muhammad Ali. Hij vocht in de Pechanga Arena in San Diego, waar zijn grootvader in 1973 zijn kaak brak in een kamp tegen Ken Norton, voor de tweede keer tegen Sanchez. In december won Walsh nog met een beslissing van de jury, deze keer pakte hij uit met twee rake slagen op het lichaam van de Amerikaan. Walsh zit zo aan vijf KO’s in zes zeges.

“Het was zeer leuk en mooi”, aldus Walsh na afloop van de partij. “Het was een uithaal waar ik naar op zoek was en vooraf van gedroomd had. Hier werk ik hard voor, dus het voelt geweldig. Ik wil iedereen laten zien dat ik een nieuw niveau haal.”