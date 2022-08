Cindy mag 22 jaar oude kortingsbon van 1.500 frank toch inruilen bij juwelier

Enkele dagen geleden kreeg Cindy Meyen uit Paal een berichtje dat iemand haar oud paspoort had teruggevonden aan de oever van de Demer in Diest. Door de lage waterstand van de rivier is haar gestolen portefeuille na 22 jaar naar boven gekomen, in verrassend goede staat.

In de portefeuille vond de vrouw haar oud paspoort terug, een oude SIS-kaart van zichzelf en haar dochter, een bloedgroepkaart én een kortingsbon van juwelierszaak De Greeve in Heusden-Zolder. “Een bon ter waarde van 1.500 Belgische frank, maar ik vrees dat die na 22 jaar niet meer kan ingeruild worden”, lacht Cindy.

Maar dat is buiten de goede wil van juwelier Peter De Greeve gerekend. “Natuurlijk is die bon nog geldig”, zegt De Greeve bij Radio2 Limburg. “Beter nog, Cindy mag die vandaag komen omruilen voor een cadeaubon ter waarde van 150 euro. Zo kan ze het verhaal op een positieve noot afsluiten.”

Cindy reageert heel enthousiast: “Wat een toffe verrassing is dat! Nu weet ik waarom ik vaste klant ben bij De Greeve, zo klantvriendelijk ken ik ze nergens.”

“Op wat modder- en roestplekken na zijn de documenten perfect bewaard”, zegt Cindy. — © rr

Vaste klanten

Wat Cindy met de bon gaat doen, daar moet ze nog even over denken. “Voor juwelen ga ik meestal naar De Greeve, zeker voor de oorbellen, dus daar ga ik toch zeker naar kijken. Ook de oorbellen van mijn dochter zijn daar geschoten.” Een vaste klant, iets waar De Greeve veel waarde aan hecht. “Al onze vaste klanten kunnen wel met oudere bonnen bij ons terecht, wij willen graag iedereen helpen. Het is mooi om te zien hoeveel zo’n bon kan teweegbrengen.”