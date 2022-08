Nicole Kidman (55) doet monden openvallen met haar gespierde lichaam

Met opgespannen armen en gebalde vuisten prijkt Nicole Kidman in een minuscule Diesel-outfit op de cover van het derde nummer van Perfect, dat een eerbetoon brengt aan de grootste iconen van de popcultuur. Haar hele lichaam blinkt van de olie en haar koperkleurige kapsel oogt heel avant-gardistisch. Voor de gelegenheid heeft de filmster een snit die het midden houdt tussen een korte bob en lange lokken.

Binnenin het blad schittert Kidman nog in een reeks foto’s, gemaakt door Zhong Lin. Ook daar wordt duidelijk dat ze een heel strak lichaam heeft. Velen steken hun bewondering voor de fitheid van de ster niet onder stoelen of banken. Reacties als “wow”, “wat een armen” en “ik wil haar zien in een grootse sciencefictionfilm” komen vaak terug.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Kidman de aandacht trekt met haar gestroomlijnde lichaam. In februari verscheen ze in een korte top en minirok op de cover van Vanity Fair. Toen kreeg ze vooral kritiek op de jeugdigheid van de outfit, maar achteraf zei ze in een interview met Vogue Australië dat ze die kleren er zelf had uitgepikt. “Ik doe wat ik wil. Soms werkt dat, soms niet. Maar ik hou van het idee om brutaal te zijn en niet in een hokje te passen.” Fans hebben ook haar gespierde okselholtes opgemerkt tijdens het defilé van Balenciaga in juli. Enkele Tiktokkers waren er toen zelfs van overtuigd dat die bewerkt waren met Photoshop.