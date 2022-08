“Ik zou niet terug willen naar mijn leven van vroeger”: Julie verloor 10 jaar geleden haar 3-jarig dochtertje Marie

Kapellen

In juli 2011 zakte de grond weg ten huize Paul en Julie in Kapellen. Bij hun dochter Marie, toen 3, werd een zeldzame vorm van kanker vastgesteld. Na een zware maar hoopvolle strijd van zeven maanden stierf Marie op 8 februari 2012. In Op Pad Met Verdriet blikt Julie De Keersmaecker terug op haar rouwproces van de afgelopen tien jaar. “Haar heengaan heeft me ertoe aangezet om ten volle mezelf te zijn”, vertelt de mama van Marie, die intussen zelf rouwcoach is.