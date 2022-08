Duw- en trekwerk bij aanmeldingen aan Klein Kasteeltje, politie moet tussenbeide komen

De aanmeldprocedure aan het Fedasil-aanmeldcentrum Klein Kasteeltje is dinsdag woelig verlopen. Toen de alleenstaande mannen aan de beurt kwamen, ontstond er heel wat duw- en trekwerk en moest de politie tussen komen. Fedasil laat weten dat het de nieuwe situatie, waarbij de selectie aan de voorkant van het gebouw gebeurt, constant evalueert.

Op politiebevel bevindt het verzamelpunt voor verzoekers om internationale bescherming zich nu aan de voorkant van Klein Kasteeltje, naast de Brusselse Kleine Ring. Tegen de logica in, want de ingang voor het aanmeldcentrum bevindt zich aan de achterkant. Door die onveilige situatie kon vorige week donderdag niemand zich aanmelden en sindsdien is de politie nadrukkelijk aanwezig om de ‘flows’ van asielzoekers te begeleiden.

“Het wordt constant geëvalueerd. Er is heel de tijd overleg tussen de stad Brussel, de politie, Fedasil en het kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Er wordt gezocht naar de beste oplossing en op dit moment moeten we aan de voorkant blijven”, vertelt Lies Gilis, woordvoerster van Fedasil.

De families, alleenstaande vrouwen, minderjarigen en kwetsbare mensen krijgen elke dag voorrang bij het aanmelden. De resterende plaatsen worden nadien ingevuld door alleenstaande mannen, die afgescheiden opgesteld staan. Bij het verdelen van de overgebleven plaatsen ging het dinsdag mis. De tientallen asielzoekers begonnen te drummen, waardoor de politie moest tussenkomen om rust te brengen. Daar kwam heel wat duw- en trekwerk aan te pas en verschillende asielzoekers vielen op de grond tussen en over de nadarhekken. De aanmeldprocedure werd hierdoor vervroegd stopgezet.