RECEPT. Onze mixologist schotelt Astrid Stockman een Verdi voor: “Dikke knipoog naar de opera”

Het wensenlijstje van Astrid Stockman is niet zo uitgebreid: ze houdt van zoet en zuur, liefst met die typische gembersmaak. “Alleen anijs lust ik echt niet”, bekent de sopraan. “Bij een speciale gelegenheid drink ik een gemberbiertje. Als ik toch ooit een glaasje alcohol drink, kies ik voor een limoncello-tonic met ijs.”

Ruim voldoende info voor mixologisten Stijn Simonaitis en Joris Musiek om een exclusieve mocktail voor haar te brouwen. Ze schotelen Astrid een ‘Verdi’ voor, een grasgroen drankje op basis van Fryns Spiced 0%: een alcoholvrije spirit met gember, citroen, limoen en rode peper.

“De naam ‘Verdi’ verwijst uiteraard naar de gelijknamige Italiaanse componist”, verduidelijkt mixologist Stijn. “Daarnaast betekent het ook groen in het Italiaans: een knipoog naar het goedlachse karakter van Astrid. Omdat ze aangaf van zoet én zuur te houden, kozen we voor het zure van limoen met zoete gembersiroop. Bovendien is Fryns Spiced de perfecte non-alcoholische spirit met een frisse gembertoets, een van Astrid haar favoriete smaken.”

Ook over de afwerking is in de WonderBar nagedacht. “Een paars viooltje mocht niet ontbreken op de mocktail. Het bloemetje is opnieuw een knipoog naar de opera en Astrid haar muzikale achtergrond.”

Mixologisten Stijn Simonaitis en Joris Musiek van de Genkse WonderBar. — © Luc Daelemans

Ingrediënten van een Verdi

• 4,5 cl Fryns Spiced 0%

• 2 cl limoensap

• 2 cl gembersiroop

• gemberbier

• handvol verse basilicumblaadjes

• viooltje of een andere (eetbare) bloem

• groot ijsblokje

© Luc Daelemans

Zo ga je te werk

• Doe alle ingrediënten in een shaker met ijs, het gemberbier en het viooltje mag je nog even aan de kant laten

• Shake een vijftal seconden

• Vul een old fashioned glass met een groot ijsblokje

• Giet de inhoud van de shaker door een zeefje over het ijs in het glas

• Top het drankje af met het gemberbier

• Werk af met een viooltje. Cheers!

Vraag naar een Verdi in WonderBar, Winterslagstraat 41 in Genk.