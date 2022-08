Organisator afgelast festival heeft tickets van Agnes al terugbetaald

LEES OOK. Gratis telefoonnummer voor klachten over afgelast festival in Bobbejaanland

Agnes kreeg maandag de belofte van festivalorganisator Hugo Foets dat hij haar het geld zou terugstorten voor de entreetickets die ze vrijdagochtend online aankocht. Op dat moment was al beslist dat het festival niet zou doorgaan dit jaar en dat zette kwaad bloed. Foets stuurde Agnes een overschrijvingsbewijs.

Na controle van haar bankrekening is Agnes vandaag helemaal zeker: “Het geld staat terug op mijn rekening. Hugo Foets heeft woord gehouden”, laat de Maasmechelse weten.

Agnes telde vorige vrijdag een dikke 480 euro neer voor tickets voor 100% Retro, een muziekfestival dat ’s anderendaags zou plaatsvinden in Bobbejaanland. Enkele uren na de bestelling volgde het bericht dat het festival niet doorging en uitgesteld was naar volgend jaar. De Maasmechelse deed haar beklag in Het Belang van Limburg over die gang van zaken.