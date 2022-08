Memorial Van Damme krijgt topduel op de 100 meter bij de vrouwen

De Memorial van Damme mag zich opmaken voor een topduel op de 100 meter tussen de snelste twee vrouwen van het moment. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, de wereldkampioene van Eugene op de 100 meter, kijkt op vrijdag 2 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion haar landgenote en zilverenmedaillewinnares Shericka Jackson in de ogen.

Op het WK in Eugene liep Jackson op de 100 meter in een persoonlijke besttijd van 10.73 naar het zilver, nauwelijks trager dan Fraser-Pryce (10.67). Op de 200 meter pakte Jackson wel het goud, in de tweede tijd ooit op die afstand. Jackson scherpte twee weken geleden in Monaco haar besttijd op de koninginnenafstand nog aan tot 10.71.

De 100 meter krijgt op de Memorial Van Damme een bijzonder sterk deelneemstersveld. Ook de Britse Dina Asher-Smith, Ivoriaanse Marie-Josée Talou en Nigerese Aminatou Seyni verschijnen aan de start. Het meetingrecord staat sinds 2013 op naam van Shelly-Ann Fraser-Pryce met 10.72.