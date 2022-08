Goele opent Coiffusion: “Hier kan je je haar laten verzorgen én gezond brunchen”

Goele Everts (28): “Ik heb de kapperstiel geleerd in Agnetendal in Peer. Ik school me sindsdien voortdurend bij als trichologe om mensen die problemen hebben met hun hoofdhuid te helpen. Vaak hebben ze daardoor ook problemen met hun kapsel. Ik denk aan psoriasis, haaruitval,... maar ook wie chemobehandeling krijgt of andere ongemakken met de hoofdhuid kent, is hier welkom. We werken met producten op basis van natuurlijke oliën. Uiteraard kan ook iedereen die een mooie snit wil hier terecht.”

Maar er is meer: “Je kan hier ook de hele dag door brunchen. Op de kaart staat bij elk gerecht in welke mate die de gezondheid bevordert.”

Goele opende acht jaar geleden haar eerste zaak in Meeuwen, waar ze van ik afkomstig is. “Maar ik ben heel graag in Hasselt. En met het enorme uitzicht vanuit de zaak hier op de Kanaalkom, ben ik er nog meer verliefd op geworden.” (dj)

Zaakvoerder: Goele Everts

Gelatineboulevard 11.0.2 3500 Hasselt

011/43.43.70

www.coiffusion.be

openingsuren: ma. Tem zat. 10.00 tot 18.00 uur, met en zonder afspraak