Astrid Stockman nipt van haar Verdi: “Ik betwijfel of ik voor een memorabele passage zal kunnen zorgen in ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’.” — © Luc Daelemans

Genk

Een piano zal niet volstaan om straks kleppers als Ella Leyers en Xavier Taveirne in de pan te hakken in ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Maar in het dagelijkse leven biedt het instrument van Astrid Stockman (35) wel troost: “Als ik het moeilijk heb, zet mij dan aan een piano voor een publiek en dat slechte gevoel is meteen weg.”