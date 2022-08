Heel even beheerste een ander onderwerp dan de oorlog het nieuws in Oekraïne. De scheiding van Vitali Klitschko en zijn vrouw Natalia was de afgelopen week het gesprek van de dag. Is de liefdesbreuk de prijs die de populaire burgemeester van Kiev en oud-bokser betaalt voor zijn heldenrol in de oorlog? Of speelde er al meer tussen de twee?