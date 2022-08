Usain Bolt gaat Michael Jordan achterna: atletiekicoon wil befaamde pose laten vereeuwigen

We kennen ze allemaal, de viering van de intussen gestopte Bolt. Achteruit leunen en doen alsof hij een pijl afschiet met zijn armen en handen. Hij ging er telkens de wereld mee rond na overwinningen op meerder Olympische Spelen en WK’s op de 100 meter sprint.

En daarvan wil Bolt nu profiteren. Op 17 augustus diende de wereldrecordhouder een aanvraag in om van zijn pose een handelsmerk te maken, in de trend van basketballegende Michael Jordan (die rond zijn bekende dunkpose een hele kledinglijn ontwikkelde in samenwerking met Nike).

“Het silhouet van een man in een specifieke houding, met een arm gebogen en de andere in de lucht, wijzend naar boven”, stelt het Amerikaanse patentbureau aldus de BBC. Bolt zou het logo vervolgens kunnen gebruiken op allerhande merchandise zoals t-shirts en schoenen.

