Tennisser Nick Kyrgios verschijnt in oktober voor gerecht in Australië: “De aanklacht is ernstig”

Tennisser Nick Kyrgios verschijnt pas in oktober in Canberra in zijn thuisland Australië voor de rechter wegens een aanklacht voor slagen en verwondingen in een vorige relatie. Dat hebben juridische autoriteiten dinsdag bevestigd.

De 27-jarige Kyrgios, die op de ATP-ranking op de 26e plaats staat, verscheen dinsdag niet op de eerste hoorzitting. Zijn advocaat had verzocht om uitstel van de zaak naar 25 november, omdat de tennisser niet vaak in de Australische hoofdstad verblijft en eind november voor hem het beste uitkwam. De rechter wees dat verzoek af en verdaagde de zaak naar 4 oktober.

Jason Moffett, de advocaat van Kyrgios, vertelde begin vorige maand aan The Canberra Times dat de aanklacht “in de context van een huishouden” gezien moet worden. “De aanklacht is ernstig en meneer Kyrgios neemt deze dan ook heel serieus. Aangezien het een lopend juridisch dossier is, gaat hij geen reactie geven op dit moment. Wanneer de tijd aangebroken is, zullen we communiceren met de media.”