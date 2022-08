En plots werkt het “heavy metal-voetbal” van Liverpool niet meer, zelfs Virgil van Dijk moet het ontgelden: “Ik begrijp het niet”

“Het is niet de makkelijkste situatie, maar het is zoals in het leven: als het regent, moet je ook buiten”, vatte de Duitser het gemiste seizoensbegin eerder filosofisch op. “Het was geen rampzalige wedstrijd van ons”, zei Klopp, die vond dat zijn spelers “een hoop echt goede dingen” op het veld hebben getoond. “Wat het meeste pijn doet is het resultaat, en daar moeten we nu mee omgaan.”

“Als we nog gelijk hadden gemaakt, was dat niet de grootste verrassing in de wereld geweest”, aldus Klopp. “Ik denk dat we er goed genoeg voorstaan als ploeg, want we hadden de wedstrijd kunnen winnen als we ietsje beter hadden gespeeld. Dat was alleen niet het geval. We hadden deze wedstrijd moeten winnen. Ik weet dat het lachwekkend klinkt, maar zo heb ik het gezien.”

© EPA-EFE

Momenteel staat Liverpool pas 16de, met twee punten uit drie wedstrijden. “Het is niet het mooiste plaatje om naar te kijken”, aldus Klopp over de stand in de Premier League. “We negeren het niet, maar we zitten nu eenmaal in deze positie. Ik had deze week slechts vijftien volwaardige spelers tot mijn beschikking op de training en dat is niet cool.”

Klopp reageerde ook kort op de discussie tussen Virgil van Dijk en James Milner. Die laatste leek het niet oké te vinden dat de Nederlandse verdediger passief bleef staan bij het doelpunt van Jadon Sancho. “Ik heb dat moment niet gezien. Maar dat niemand op dit moment blij is, lijkt me compleet normaal. Er zijn geen problemen in mijn team.”

“Zo’n slordig verdedigend werk kan je jezelf niet veroorloven, zeker niet van je beste verdediger. Van Dijk heeft het echt niet meer de laatste tijd”, was Sky Sports-analist en Liverpool-icoon Jamie Carragher scherp voor de Nederlander. “Ik begrijp het niet. Dit is het enige aspect van Van Dijk waar ik vraagtekens bij plaats. Hij scoort bij de meeste vaardigheden als centrale verdediger een tien, maar soms denk ik: komt hij soms intensiteit tekort?”

In Engeland kreeg de topper uiteraard veel aandacht in de kranten. The Guardian heeft het over een “duizelingwekkende transformatie na de vernedering van twee nederlagen op rij. Manchester United reduceerde het heavy metal-voetbal van Liverpool tot soepele stopverf.”

Sky Sports: “Een onherkenbare prestatie van klasse en intensiteit van Manchester United. United had een week van intense kritiek voor zijn kiezen gekregen na de 4-0 pak slaag tegen Brentford maar reageerde in stijl door zijn eerste competitiezege te behalen op hun bittere rivalen sinds maart 2018. Erik ten Hags eerste competitiezege als United-manager.”

“Ten Hag had eindelijk een ploeg dat speelde zoals hij wilde, een en al razernij en pressing”, schrijft de Daily Mail. “Ze schudden Liverpool door elkaar en lieten ook de blauwdruk zien voor de rest van het seizoen. United kan nu niet terugvallen op oude gewoonten. Zoals ze het nu spelen, zo moet het zijn.” The Daily Mail beloonde Ten Hag met een 8.