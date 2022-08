Sint-Ceciliakoor houdt open repetitie in voormalige klooster Herkenrode

Onder leiding van Jonas Albert en met Judith Meeus aan de piano werd het klooster dan ook in een mum van tijd gevuld met koormuziek van alle tijden. “Het is fijn om te zien dat onze muziek zoveel mensen samenbrengt”, klonk het bij de koorleden. Het zangkoor hoopt op deze manier mensen warm te maken voor het zingen in een koor. "Want zingen maakt gelukkig, dat is weer eens bewezen!" Het Sint-Ceciliakoor verzorgt wekelijks de eucharistievieringen in de Sint-Gertrudiskerk, maar is daarbuiten vaak te gast voor o.a. optredens of feestelijke vieringen binnen en buiten Kuringen. (foto's: Els Schepers)