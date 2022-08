Grauwzusters Franciscanessen op bedevaart

Donderdag 18 augustus vond de zomerbedevaart plaats van de Grauwzusters Franciscanessen uit Hasselt. De kerk van Aldeneik en Onze Lieve Vrouw van rust in Heppeneert werden bezocht.

Het was een stralende zomerse dag. Jaarlijks vindt er in de maand augustus een bedevaart plaats door deze zusters. Augustus is immers de Mariamaand. Met een twintigtal zusters en leken werd eerst de kerk van Aldeneik aangedaan. E.H. Vanherk, eredeken van Hasselt leidde een bezinningsmoment ter ere van Onze Lieve Vrouw. Er werd stilgestaan bij de vele meegenomen intenties.Nadien werd er richting Heppeneert gegaan. Hier vond er een eucharistieviering plaats die werd voorgegaan daar E.H. Vanherk en E.H. Nulmans. Tijdens de homilie werd de geschiedenis van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Rust geschetst aan de bedevaarders. Op het einde van deze viering werd de litanie ter ere van Onze Lieve Vrouw gezongen. Oude Vlaamse Marialiederen mochten tijdens deze viering zeker niet ontbreken. Nadien vond de feestdis plaats. Er werd lekker gesmuld van de vele Limburgse lekkernijen. Tevreden werd er huiswaarts gegaan.