Brandweer bevrijdt hondje Sterre, die drie meter lager vastzit in slib: “Net op tijd, want het water kwam snel op”

De brandweer heeft maandagmiddag hondje Sterre bevrijd dat vastzat in het slib van de Durme. Baasje Leen probeerde de border collie eerst zelf nog te redden, maar slaagde niet in haar opzet.

Sterre klom maandagmiddag tijdens een wandeling over de kaaimuur op de Durmedijk, vlakbij het overstromingsgebied Wareslage, in Waasmunster. Hij kwam drie meter lager vast te zitten tussen het riet en het slib. Baasje Leen trachtte in eerste instantie de border collie nog zelf te redden, maar slaagde daar niet in. Een interventie van de brandweer drong zich op. (Lees verder onder de foto)

De brandweer was snel ter plaatse. — © pvs

Gelukkig waren de hulpdiensten van de brandweerpost Waasmunster snel ter plaatse om Sterre uit zijn benarde situatie te redden, tot grote opluchting van haar baasje Leen. “Ik had me mijn wandeling wel anders voorgesteld. Normaal zou Sterre zoiets nooit doen, maar plots lag ze daar beneden in de modder. Ik kreeg ze er niet uit en een passerende fietser weigerde te helpen. Gelukkig schoot een andere fietser wel ter hulp, die ook de brandweer nauwkeuriger kon aanwijzen waar we ons bevonden. Zo werd kostbare tijd bespaard, want het water kwam snel op.”

Met behulp van een ladder raakten de brandweermannen snel bij Sterre om haar weer over de kaaimuur te hijsen.