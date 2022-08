‘Het standbeeld’: bizar of geniaal? Spits pakt uit met nieuwe strafschoptechniek

Jardel Silva is afgelopen weekend de wereld van de sociale media rondgegaan. De spits van de Portugese tweedeklasser Feirense scoorde een penalty met een wel heel opmerkelijke techniek: als een standbeeld boven de bal gaan staan en met een beweging naar doel trappen. Al is hij ook niet onfeilbaar, want Silva miste in de extra tijd een tweede strafschop tegen Leixoes (1-1).