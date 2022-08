Waalse student getuigt over n-woord, nazigroet en urine op Pukkelpop: “Als ik wit was, zou dit nooit gebeurd zijn”

LEES OOK. 135 drugsgebruikers en twee halskettingdieven lopen tegen de lamp op Pukkelpop

“Toevallig lagen we naast tenten waar een Vlaamse vlag wapperde”, getuigt Nathanaël (21) bij de RTBF. “Toen onze buren hoorden dat mijn vriend en ik geen Nederlands spraken, begonnen ze ons uit te maken. Eerst zeiden ze dat “we hier geen Frans spreken”, wat later kwamen ze op onze tent plassen. “Of je verplaatst je tent, of we verplaatsen jullie zelf”, zeiden ze toen.

De Waalse muziekstudent getuigt ook over een ander incident, waarbij er over hem gesproken werd door omstaanders met het n-woord. Bij nog een ander concert, vertelt Nathanaël dat mensen hem benaderden met een nazigroet en Hitlersnor. “Als ik wit was geweest, zou dit nooit gebeurd zijn”, zegt Nathanaël, die een metis is. De jongeman heeft besloten een klacht in te dienen bij de politie van Verviers, waar hij woont.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er op Pukkelpop incidenten met racistische motieven plaatsvinden. In 2018 werden twee zwarte vrouwen bedreigd door een groep jongemannen. Zij zongen ook racistische liederen, zoals Handjes kappen, de Congo is van ons. De daders werd toen een bezoek aan de Dossinkazerne en het bijbehorende Holocaustmuseum opgelegd.

Het parket van Limburg onderzoekt ook drie aangiftes van zedenfeiten tijdens de voorbije editie van Pukkelpop. Twee ervan gaan over aanranding van de eerbaarheid, de andere over voyeurisme.