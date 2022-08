Oekraïens leger bedankt Russische toerist op Krim voor foto met luchtafweergeschut

“Misschien zijn we te streng voor Russische toeristen… Soms kunnen ze heel nuttig zijn”, tweette het Oekraïense leger maandag over een rondbuikige strandganger op het sinds 2014 door Moskou ingenomen schiereiland. “Zoals deze man die foto’s maakt van Russische luchtverdedigingsposities in de buurt van Yevpatoria, op de bezette Krim. Bedankt en ga zo door met dit goede werk!” De man had de foto op het Russische ’Facebook’ VKontakte geplaatst.

Ook burgerjournalisten hadden weinig tijd nodig om de exacte locatie te achterhalen via de foto, melden internationale media. Een door Rusland aangestelde gouverneur op de Krim waarschuwde Russische toeristen dit weekend op Telegram er nog voor om geen beelden te verspreiden van Russische militaire voertuigen.

Explosies

Na verschillende aanvallen uit onbekende hoek staat de situatie op de veilig gewaande Krim al even op scherp. Het is nog onduidelijk hoe doelen op het schiereiland precies werden geraakt, en waarmee. Mogelijk zijn het acties van Oekraïense partizanen in het gebied, bijvoorbeeld met drones. Zo zou vrijdag het hoofdkwartier van de Russische marine in Sebastopol zijn geraakt.

Of het bewuste S-400-systeem is aangevallen, is niet bekend. De regering in Kiev heeft zich niet officieel uitgelaten over het nieuws, noch over de eerdere explosies op de Krim. Wel heeft president Volodimir Zelenski aangegeven het geannexeerde gebied terug te willen veroveren.