Zoon van Marco Borsato en Temptation-verleidster uit elkaar na overspel

Luca Borsato, de zoon van de bekende Nederlandse zanger Marco Borsato, is weer vrijgezel. Op Instagram schrijft zijn ex Daisy Piras dat de twee hebben besloten “om voor nu als vrienden verder te gaan”. Volgens Nederlandse media ligt ontrouw aan de oorzaak van de breuk.

Borsato (23) en Piras (23), die bekend werd als verleidster in ‘Temptation island’, woonden nog maar sinds kort samen. Maar al enkele weken circuleerde in Nederlandse roddelcircuits het nieuws dat Borsato Piras bedrogen zou hebben. Hij zou contact hebben gehad met andere vrouwen, wat door Piras bevestigd werd bij RTL Boulevard. Ze schrijft op sociale media dat ze “niet de behoefte heeft om op alles in te gaan, ik hoop dat jullie ons voor nu even wat ruimte kunnen gunnen.”