Greet Minnen kan in Granby niet stunten tegen eerste reekshoofd Daria Kasatkina

Greet Minnen (WTA-109) is er maandag in het Canadese Granby (251.750 dollar) niet in geslaagd te stunten tegen eerste reekshoofd Daria Kasatkina (WTA-10).

De 25-jarige Kempense legde haar Russische leeftijdsgenote wel het vuur aan de schenen in de eerste ronde van het hardcourttoernooi. Pas na 2 uur en 57 minuten stond de 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 op het bord.

Minnen leed haar zeventiende nederlaag dit seizoen. Daar staan vijftien zeges tegenover. Haar voorbereiding op het US Open werd geen succes. Ook in Washington en Concord ging ze er in de eerste ronde uit. Haar laatste zege boekte ze eind juni op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde negende reekshoofd Garbine Muguruza (WTA-9) verraste.