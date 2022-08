Politie gaat alle bestuurders beboeten die dodelijk ongeval op E40 in Groot-Bijgaarden filmden

De filmende bestuurders reden in de richting van Gent, de rijrichting die steeds was opengebleven voor het verkeer. Tegen al deze bestuurders zal spoedig een proces-verbaal opgesteld worden wegens gebruik van de gsm achter het stuur (overtreding van de 3de graad) en het in gevaar brengen van de andere weggebruikers, doordat ze bij het filmen geen oog meer hadden voor de rijbaan en het hen omringende verkeer (inbreuk op artikel 7.2. van de wegcode, overtreding van de 1ste graad).

De overtreders riskeren een onmiddellijke inning van 174 euro of een dagvaarding voor de politierechtbank, die een minimumboete van 30 euro en een verval van het recht tot sturen van minstens 8 dagen kan uitspreken.

“Dit gedrag getuigt enerzijds van een totaal gebrek aan respect voor de betrokken slachtoffers, en vormt anderzijds een groot gevaar voor de verkeersveiligheid”, zegt procureur des Konings Ine Van Wymersch. Het parket tilt dus zwaar aan dergelijk laakbaar gedrag en zal hier nog “het gepaste gevolg” aan geven.