Twaalf jaar celstraf geëist tegen Argentijnse vicepresidente Kirchner voor corruptie

In een corruptieproces in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heeft de openbare aanklager maandag twaalf jaar celstraf geëist tegen vicepresidente Cristina Kirchner. De politica zou zich ook de rest van haar leven niet meer verkiesbaar mogen stellen.

De 69-jarige Kirchner wordt vanop afstand berecht voor de frauduleuze toekenning van openbare aanbestedingen in haar politieke thuisbasis in de provincie Santa Cruz in het zuiden van het land. De aantijgingen dateren van de periode dat ze presidente was. In deze zaak moeten ook twaalf anderen voor de rechter verschijnen.

Kirchner, één van de boegbeelden van links Argentinië, was staatshoofd van 2007 tot 2015. Als vicepresidente en Senaatsvoorzitster geniet ze op dit moment van immuniteit. Enkel het hooggerechtshof kan de immuniteit opheffen indien het een eventuele veroordeling zou bevestigen. Een uitspraak van de rechtbank wordt pas eind dit jaar verwacht.

Procureur Diego Luciani laakte maandag “een authentiek systeem van institutionele corruptie”. Een andere vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, Sergio Mola, had het over “systematische onregelmatigheden bij 51 aanbestedingen in twaalf jaar”.

Kirchner heeft de aantijgingen herhaaldelijk ontkend. Ze hekelt een politieke vervolging door een gerecht dat volgens haar geinstrumentaliseerd wordt door de rechtse oppositie. De vicepresidente kan rekenen op steun van de centrumlinkse president Alberto Fernandez.

Kircher is de voorbije jaren in een tiental dossiers in opspraak gekomen, van het witwassen van fondsen en het ontvangen van steekpenningen tot belemmering van de rechtsgang. In verscheidene zaken is ze inmiddels buiten vervolging gesteld, maar er lopen nog steeds vijf procedures.