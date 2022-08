Toen hij “Sorry voor alles” schreef, was zijn liefdesrivaal al dood: dit weten we over dodelijke schietpartij

“Sorry voor alles!!!” Dat schreef Stijn M. (39) maandagochtend nog op Facebook. Niemand die wist waarom. Tot bekendraakte dat de man uit Eksaarde zich verschanst had in de woning van zijn liefdesrivaal, Frank D. (42), die samen is met de vrouw van zijn dromen. De twee hadden een kortstondige relatie, maar Stijn M. kon het niet verkroppen dat zij onlangs toch weer voor haar gezin had gekozen.