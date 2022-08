Dit zijn de 33 kandidaten van ‘De allerslimste mens ter wereld’: “Ik ga voor de titels ‘beste kapsel’ en ‘goei schoenen’”

Van Gilles De Coster, die negen jaar geleden zegevierde, tot Tine Embrechts, die de hoogste score ooit behaalde. Dit zijn de 33 spelers die de degens kruisen in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Ook onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe maakt haar rentree. Wij vroegen iedereen naar hun topfavorieten en hun voorbereiding. “Omdat ik nu al barst van de stress, kies ik er bewust voor niet te studeren.” - Wil je weten wat Erik Van Looy over hen te zeggen heeft? Dan klik je gewoon op hun fotootje hieronder!

Danira Boukhriss Terkessidis (32)

Presentatrice

2015

Aantal deelnames: 5

Gewonnen deelnames: 4

Topfavoriet: “Iedereen maakt kans”

“Omdat aardrijkskunde niet mijn sterkste kant is, heb ik een wereldkaart opgehangen in mijn toilet. Ik ga er niet vanuit dat dat me zal helpen winnen, maar het is mooie decoratie, en ik heb al heel wat bijgeleerd.”

© SBS

Astrid Stockman (35)

Sopraan

2019

Aantal deelnames: 8

Gewonnen deelnames: 5

Topfavoriet: Gert Verhulst

“Ik merk dat ik me al de hele zomer, bij elke naam die op de radio passeert, afvraag wat ik allemaal over die persoon weet. Meestal is dat te weinig. (lacht)”

© SBS

Bart Cannaerts (42)

Comedian en tv-maker

2012

Aantal deelnames: 4

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: Thomas Huyghe

“Qua voorbereiding ben ik veel de app aan het spelen en hoop ik dat Wimpie76 geen schuilnaam is van een van mijn tegenkandidaten, want daarvan krijg ik altijd op mijn doos.”

© SBS

Boris Van Severen (33)

Acteur

2018

Aantal deelnames: 8

Gewonnen deelnames: 4

Topfavoriet: Lieven Scheire

“Ik heb mij voorbereid zoals bij elk examen vroeger: het absolute minimum om erdoor te zijn.”

© SBS

Dalilla Hermans (36)

Schrijfster

2017

Aantal deelnames: 9

Gewonnen deelnames: 5

Topfavoriet: Xavier Taveirne

“Ik maak me geen illusies over mijn kans op dé titel, ik ga voor de titels beste kapsel en goei schoenen dit jaar.”

© SBS

Delphine Lecompte (44)

Dichter

2020

Aantal deelnames: 6

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: de zussen Leyers

“Ik heb me verdiept in de Dead Kennedys, Bolivia, wurgseks, religieuze Bretoense dichters uit de zestiende eeuw, neurologische aandoeningen bij okapi’s, in ongenade gevallen poolreizigers en verloederde ex-kindsterretjes.”

© SBS

Ella Leyers (33)

Presentatrice en actrice

2020

Aantal deelnames: 18

Gewonnen deelnames: 7

Topfavoriet: Jonas Geirnaert

“Ik heb m’n oude Wolters Atlas meegenomen op reis. Maar die bleek van ’96. Toen Congo nog Zaïre heette. Ik betwijfel dus of dat tot veel heeft geleid.”

© SBS

Eva De Roo (34)

Presentatrice

2016

Aantal deelnames: 9

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: Olga Leyers

“Ik wou dat dit valse bescheidenheid was, maar ik ga helaas moeten teren op mijn parate kennis die ergens stoffig achteraan mijn hersenpan ligt.”

© SBS

Geert Meyfroidt (50)

Intensivist

2021

Aantal deelnames: 4

Gewonnen deelnames: 1

Topfavoriet: Liesbeth Van Impe

“Ik koester de stille hoop dat geen enkele voorbereiding de beste voorbereiding zal zijn deze keer.”

© SBS

Gert Verhulst (54)

Tv-maker en Studio 100-topman

2014

Aantal deelnames: 11

Gewonnen deelnames: 6

Topfavoriet: de zussen Leyers, Lieven Scheire, Xavier Taveirne

“Dat ik mijn deelname moet combineren met een dagelijkse talkshow is pittig, maar toch vooral heel plezant. Ik voel mij vereerd dat ik samen met Erik Van Looy elke avond gastheer mag zijn van de Play4-kijkers.”

© SBS

Gilles De Coster (41)

Presentator

2013

Aantal deelnames: 7

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: Ella Leyers

“Ik sus mezelf met het feit dat ik me bij mijn vorige deelname niet heb voorbereid: die luie truc herhaal ik dus met veel plezier.”

© SBS

Gilles Van Bouwel (34)

Tv-maker

2016

Aantal deelnames: 10

Gewonnen deelnames: 6

Topfavoriet: Xavier Taveirne

“De titel van allerslimste mens is te hoog gegrepen, dus wil ik mij vooral amuseren.”

Jelle Cleymans (37)

Acteur, presentator en muzikant

2013

Aantal deelnames: 5

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: Geert Meyfroidt

“Toch maar besloten mijn oude notities nog eens vast te pakken. Niet dat ik denk dat dat nu het grote verschil gaat maken, maar het voelt toch alsof je iets gewapender aan de strijd begint.”

© SBS

Jeroom (45)

Cartoonist en tv-maker

2013

Aantal deelnames: 3

Gewonnen deelnames: 2

Topfavoriet: Alles en iedereen met de achternaam Leyers

“Ik heb me helemaal niet voorbereid en wil toch graag winnen. Ik ga het verschil dus vooral met de doe-vragen moeten maken.”

© SBS

Joke Emmers (32)

Actrice

2017

Aantal deelnames: 8

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: Iedere vrouw

“Omdat ik nu al barst van de stress, kies ik er bewust voor niet te studeren.”

© SBS

Jonas Geirnaert (40)

Tv-maker en acteur

2016

Aantal deelnames: 4

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: Ella Leyers

“Ik heb een superdrukke job, een peuter van twee en een baby van een half jaar, maar ik gebruik al mijn vrije momenten om me voor te bereiden: van 21.59 uur ’s avonds tot ik ga slapen om 22 uur.”

© SBS

Julie Colpaert (43)

Journalist

2018

Aantal deelnames: 12

Gewonnen deelnames: 8

Topfavoriet: Olga Leyers

“Ik plan begin september twee dagen waarin ik mezelf ga opsluiten en snel nog landen, vlaggen, kaarten, presidenten en evenementen ga blokken.”

© SBS

Kobe Ilsen (40)

Presentator

2015

Aantal deelnames: 7

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet: Danira Boukhriss Terkessidis

“Als er vragen komen over pampers en babyvoeding, zit ik safe. Al de rest, met dit slaaptekort, wordt pek en veren.”

© SBS

Liesbeth Van Impe (45)

Hoofdredacteur

2020

Aantal deelnames: 6

Gewonnen deelnames: 4

Topfavoriet: Lieven Scheire

“Ik lees de kranten, maar ik leer ze niet van buiten. Ik weet dus vooral hoeveel ik weer vergeet. En ik heb veel nutteloze lijstjes in mijn hoofd zitten. Noem het doelloze geheugentraining, in de hoop dat wat er in zit er op het juiste moment ook uit komt.”

© SBS

Lieven Scheire (41)

Tv-maker

2019

Aantal deelnames: 8

Gewonnen deelnames: 7

Topfavoriet: Ella Leyers

“Ik heb de kranten gelezen met extra aandacht, en af en toe een naam proberen onthouden. Winnen zou fijn zijn, maar ik wil vooral zo vaak mogelijk meedoen, want het is een van de leukste spelletjes van dit land.”

© SBS

Lisa Smolders (36)

Presentatrice

2013

Aantal deelnames: 8

Gewonnen deelnames: 2

Topfavoriet: Wout Van Aert

“Ik sta niet meer in de schijnwerpers, dus ik hoor sommigen al denken: Tiens, ik wist niet dat er ook gewone mensen mee mochten doen? Sorry alvast voor de verwarring, kijkers.”

© SBS

Lotte Vanwezemael (29)

Seksuoloog

2019

Aantal deelnames: 6

Gewonnen deelnames: 4

Topfavoriet: Gert Verhulst of Ella Leyers

“Ik had een plan: door mijn oude voorbereiding te gaan, meer naar het nieuws te kijken... Maar dat is weer mislukt. Ik hield het telkens twee dagen vol.”

© SBS

Merol (31)

Zangeres

2021

Aantal deelnames: 9

Gewonnen deelnames: 2

Topfavoriet: Joke Emmers

“Vorig jaar ging het mis bij een vraag over Italiaanse kruiden, dus ik ben daar helemaal ingedoken en weet nu alles van salie en oregano.”

© SBS

Michèle Cuvelier (30)

Presentatrice

2018

Aantal deelnames: 3

Gewonnen deelnames: 1

Topfavoriet: Peter Van de Veire

“Ik probeer bij te spijkeren op mijn zwakke plekken: sport en Vlaamse showbizz. Intussen weet ik wie Paul Van Himst is, dus getting there.”

© SBS

Olga Leyers (24)

Actrice en presentatrice

2016

Aantal deelnames: 11

Gewonnen deelnames: 7

Topfavoriet: Jonas Geirnaert

“Vorige keer had ik niet gestudeerd, nu ben ik van plan om toch bepaalde dingen nog eens op te frissen.”

© SBS

Otto-Jan Ham (43)

Tv-maker

2012

Aantal deelnames: 11

Gewonnen deelnames: 7

Topfavoriet: Xavier Taveirne

“Ik heb me destijds niet voorbereid, dus ik was dat nu ook niet van plan. Anderzijds was ik ook niet van plan om ooit nog eens mee te doen, dus zo zie je maar.”

© SBS

Peter Van de Veire (50)

Radio- en tv-maker

2018

Aantal deelnames: 6

Gewonnen deelnames: 5

Topfavoriet: Liesbeth Van Impe

“Telkens ik een nieuwsbericht binnen krijg, sla ik in blinde paniek dat ik dat moet proberen te onthouden. Om me een minuut later op een glas wijn te storten.”

© SBS

Prem Radhakishun (60)

Acteur en televisiemaker

2013

Aantal deelnames: 9

Gewonnen deelnames: 2

Topfavoriet: “Denk je echt dat ik al die Belgen ken? Boeit mij totaal niet wie gaat winnen.”

“Als het nog steeds zo leuk is als negen jaar geleden, hoop ik weer heel vaak mee te doen.”

© SBS

Rani De Coninck (52)

Presentatrice

2018

Aantal deelnames: 6

Gewonnen deelnames: 3

Topfavoriet:

© SBS

Thomas Huyghe (31)

Tv-maker

2019

Aantal deelnames: 6

Gewonnen deelnames: 5

Topfavoriet: Gilles De Coster

“Ik ben er voorlopig nog niet echt mee bezig geweest, ik hoop dat er niet te veel nieuwe ministers zijn bijgekomen de laatste drie jaar.”

© SBS

Tine Embrechts (47)

Actrice en tv-maker

2021

Aantal deelnames: 2

Gewonnen deelnames: 1

Topfavoriet: Jonas Geirnaert

“Ik denk dat niemand verwacht dat ik er lang ga inzitten. Zelf ben ik er van overtuigd dat ik er na 1 keer uit lig.”

© SBS

Tom Waes (53)

Tv-maker

2015

Aantal deelnames: 11

Gewonnen deelnames: 6

Topfavoriet: Gert Verhulst

“Geen tijd om voor te bereiden, dus winnen zal er niet echt bij zijn, vrees ik.”

© SBS

Xavier Taveirne (41)

Presentator

2017

Aantal deelnames: 6

Gewonnen deelnames: 5

Topfavoriet: Gilles Van Bouwel

“Ik ga me niet voorbereiden, in die zin dat ik niet ga studeren, geen lijstjes ga maken of wat dan ook. Ik zou mezelf helemaal verliezen en dat kan ik me niet permitteren.”