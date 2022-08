Foei, Kim Kardashian en Sylvester Stallone: sterren op vingers getikt voor overmatig waterverbruik in Californië

Limieten op de waterconsumptie zijn in voege in verscheidene regio’s in het zuiden van Californië, waaronder Calabasas en Hidden Hills, gekend om hun weelderige gazons en grote zwembaden. Volgens The Los Angeles Times overschrijden nog steeds meer dan 2.000 inwoners van deze welgestelde oorden de limieten, soms in ruime mate.

De krant, die officiële documenten citeert, weet onder meer dat Kim Kardashian in juni verscheidene keren op de vingers is getikt. Zo werd in een huis in Hidden Hills en een aanpalend terrein dat toebehoort aan een trust gelinkt aan de realityster 880.000 liter meer water verbruikt dan was toegestaan. De residentie van Stallone in Hidden Hills overschreed haar quota voor juni met 870.000 litres, 533 procent meer dan de limiet.

Overtreders krijgen boetes van verscheidene honderden dollars opgelegd, maar recidivisten kunnen ook waterbeperkingen opgelegd krijgen. De autoriteiten van het waterdistrict Las Virgenes hebben al toestellen die het debiet beperken aangebracht op een twintigtal afsluitkleppen van lokale eigendommen, zo weet de krant.

Het Franse persbureau AFP contacteerde een vertegenwoordiger van Kardashian, maar ontving nog geen antwoord. De advocaat van Stallone verklaarde aan de krant dat het artikel “een verkeerd beeld van de situatie” geeft op een domein waarop zo’n 500 oude bomen staan die zouden sterven zonder voldoende bewatering. Hij beklemtoonde dat zijn cliënt tegelijkertijd een spaarzaam irrigatiesysteem heeft geïnstalleerd en bepaalde gazons heeft opgegeven.

Meer en meer inwoners van het zuiden van Californië verruilen hun gazons voor lokale planten die beter bestand zijn tegen de droogte. Woordvoerder Mike McNutt van Las Virgenes beklemtoonde dat het waterverbruik in het district al fors is ingeperkt. Hij hoopt dat alle beroemdheden de regels volgen en zo het goede voorbeeld geven. “Mensen luisteren naar jullie en hechten waarde aan wat jullie doen”, zo luidde zijn oproep.