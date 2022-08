Largie Ramazani pakt met Almeria eerste punt op bezoek bij Elche

Ramazani, die zijn jeugdopleiding kreeg bij RSC Anderlecht, Charlton Athletic en Manchester United, kreeg na zijn doelpunt tegen Real Madrid vorige week opnieuw het vertrouwen in de spits. De jonge aanvaller slaagde er tegen Elche niet in een tweede wedstrijd op rij te scoren. Zijn spitsbroeder Umar Sadiq (23.) vond wel de weg naar doel. Zijn treffer werd echter snel uitgewist door de thuisploeg. Barca-huurling Alex Collado (30.) zette de 1-1 op het halfuur op het bord. Twee minuten later moest Almeria met z’n tienen voort, nadat verdediger Alex Centelles tegen een rode kaart aanliep. Almeria wist zich desondanks staande te houden en zijn eerste punt van het nieuwe seizoen te veroveren.

De ploeg van Ramazani staat met het punt op een voorlopige twaalfde plek in het klassement. Op de volgende speeldag staat met topclub Sevilla een taaie klant op het programma.