Cyriel Dessers treft de lat bij 1-0 nederlaag tegen AS Roma

Het Cremonese van Cyriel Dessers is de competitie gestart met nul op zes. Na de 3-2 tegen Fiorentina was ook AS Roma te sterk: 1-0.

Het Roma van coach José Mourinho is gezwind begonnen aan het seizoen. Na de 0-1 bij Salernitana werd het nu opnieuw 1-0, thuis tegen Cremonese. De Romeinen droegen de overwinning op aan de Nederlander Georginio Wijnaldum, die op training een scheenbeenbreuk heeft opgelopen. Zijn WK is in gevaar.

De zege was zuinig en de wedstrijd had ook anders kunnen lopen. In de 65ste minuut knikte Chris Smalling op een hoekschop het enige doelpunt tegen de touwen, maar de ploeg uit Cremona kreeg genoeg kansen om tegen te scoren. Gewezen Genkenaar Cyriel Dessers speelde 90 minuten maar kende geen geluk. Twee omhalen gingen de mist in en hij raakte ook nog eens de lat. Ook ploegmaat Charles Pickel trof het doelhout.

Zaterdag speelt Cremonese zijn eerste thuiswedstrijd tegen Torino. (mc)