Zizou Bergs, Michael Geerts, Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer kennen tegenstanders in kwalificaties US Open

Zizou Bergs, Michael Geerts, Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer kennen hun tegenstander voor de eerste kwalificatieronde van het US Open, het laatste Grand Slam van het seizoen, dat volgende week van start gaat.

De 23-jarige Zizou Bergs (ATP-155) moet in zijn eerste kwalificatiewedstrijd voorbij de 30-jarige Argentijn Renzo Olivo (ATP-177). De twee speelden nooit eerder tegen elkaar. Bij een overwinning treft de Belgische nummer twee de Moldaviër Radu Albot (ATP-107), het negende reekshoofd in de kwalificaties, of de Indiër Yuki Bhambri (ATP-552).

Michael Geerts (ATP-223), 27 jaar, start tegen Stefano Travaglia (ATP-190). Als hij die eerste ontmoeting met de Italiaan weet te winnen, volgt een partij tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP-123) of de Chinees Wu Yibing (ATP-178).

Ysaline Bonaventure (WTA-151) mag zich in de eerste kwalificatieronde opmaken voor een allereerste duel tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA-249). Bij winst treft ze in de tweede ronde de winnares uit het duel tussen de Japanse Moyuka Uchijama (WTA-130) en de Française Elsa Jacquemot (WTA-189).

Voor Yanina Wickmayer (WTA-526) beginnen de kwalificaties met een wedstrijd tegen de Oekraïense Anastasiya Komardina (niet geklasseerd). Het wordt een eerste confrontatie tussen beide speelsters. In de volgende ronde wordt de 32-jarige Belgische opgewacht door de Oekraïense Daria Snigur (WTA-125) of de Française Tessah Andrianjafitrimo (WTA-218).

David Goffin (ATP-62), Elise Mertens (WTA-32), Alison Van Uytvanck (WTA-42), Maryna Zanevska (WTA-98) en Greet Minnen (WTA-109) hoeven geen kwalificaties te spelen. De loting voor de hoofdtabel is gepland op 25 augustus, vier dagen voor de start van het toernooi.