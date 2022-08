Een eerste selectie, een eerste invalbeurt én een eerste keer matchwinnaar met twee goals. Zelden was een profdebuut spraakmakender dan dat van Milan Robberechts (18) voor KV Mechelen tegen Westerlo (5-4). “Dat we na Aster Vranckx opnieuw een jeugdspeler in de etalage kunnen zetten is belangrijk voor de club.”