Meisje vergeet even dat ze op begrafenis van haar ‘meme’ is: “Oei, ik maak een filmpje”

Liese Vercauteren en haar gezin namen vorige week dinsdag afscheid van hun ‘meme’ in de kerk van Sinaai. De pastoor kwam echter 20 minuten te laat op de begrafenis en dus gaf Liese haar dochter een tablet om de tijd te doden. Met een nieuwe afleiding in de hand begon het meisje foto’s te nemen, tot ze plots ook doorhad dat ze een video aan het maken was. “Oei, ik maak een filmpje”, klonk het nog, voor ze een boze nonkel op haar dak kreeg. “Op het moment zelf vonden we het niet kunnen”, zegt Liese nog. “Maar achteraf, aan onze koffietafel, heeft iedereen er nog mee kunnen lachen. Het blijven uiteindelijk nog kinderen.”