Belgische transfermarkt sluit pas op 6 september en dat is goed nieuws voor transfers Joshua Zirkzee en Hans Vanaken

Club Brugge dreigt sterspeler Hans Vanaken te verliezen, maar heeft nog wel even tijd om een vervanger te halen. De Belgische transfermarkt sluit deze zomer pas op dinsdag 6 september, terwijl de mercato in de topcompetities eind deze maand al dichtgaat. Dat kan trouwens ook Anderlecht een voordeel geven in het dossier Zirkzee.

Als West Ham Hans Vanaken wil inlijven, moet dat voor 2 september gebeuren. Dan is de Engelse transfermarkt onherroepelijk gesloten, net als de Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse. Maar zelfs als The Hammers de Brugse middenvelder die eerste september pas om 23.59 uur overnemen, hoeft Club Brugge niet te panikeren. In België is de mercato dit seizoen voor het eerst vijf dagen langer open.

Die beslissing nam de Pro League al in 2021. Aanvankelijk waren de voetbalbobo’s nochtans voorstander van een kortere transfermarkt, maar ze maakten een bocht van 180 graden. Daar zijn twee redenen voor. Aangezien België een kweekvijver is van talent, vrezen onze topclubs steeds vaker sterkhouders te verliezen aan buitenlandse topclubs net voor de deadline. Niet onterecht. Als er dan nog extra tijd is om vervangers aan te trekken, hebben de Belgische clubs een concurrentieel voordeel. Concreet: Club Brugge kan op pakweg 3 september in de Serie A of de Premier League gerust nog een opvolger van Vanaken benaderen.

© BELGA

Maar het draait niet alleen om het concurrentiële voordeel. Sinds dit seizoen valt het Belgische voetbal onder de antiwitwaswet waaraan ook de financiële wereld, de vastgoedmarkt en de diamantsector sinds 2017 zijn onderworpen. Dat betekent dat de clubs zelf goed moeten nagaan met wie ze zaken doen en of het geld dat ze binnenkrijgen wel zuiver is. Als er bij bepaalde transacties een vermoeden is van verdachte geldstromen of crimineel geld, moet dat aangegeven worden bij de fiscus en de bevoegde instanties. België is het enige Europese land dat nu zo’n streng regime handhaaft als gevolg van de zaak Propere Handen. Dat kan veel extra administratief werk opleveren, zeker bij lastminutedeals, waardoor de Pro League de clubs extra respijt wilde geven om nog potentiële vervangers te halen.

Handig uitspelen

Al vinden sommige waarnemers dat deze zet de Belgische competitie degradeert tot het niveau van de Russische of Turkse competitie, waar de markt ook langer open is. De Jupiler Pro League krijgt volgens hen dan de overschotjes die ze in de Europese topcompetities niet wilden. Toch kunnen de Belgische clubs deze formule ook handig uitspelen. Club Brugge kan bijvoorbeeld makkelijker voet bij stuk houden wat de prijs van Hans Vanaken betreft, maar ook Anderlecht kan de late sluiting uitbuiten in het dossier Joshua Zirkzee.

© BELGA

Denk even mee. Joshua Zirkzee heeft bij Bayern München maar één jaar contract meer en de Nederlandse spits wil zelf graag naar Anderlecht, dat hem een meerjarig contract biedt. Als Zirkzee deze week alle voorstellen uit Duitsland, Engeland of Italië laat passeren, dan worden de opties voor Bayern na 1 september wel beperkt. Dan zakt de prijs van de aanvaller wellicht als de Duitsers hem in 2023 niet gratis willen zien vertrekken. Op dat moment kan Anderlecht toeslaan.

We zeggen niet dat het zo zal gebeuren – hoe sneller de speler er is, hoe beter – maar het lijkt alvast een interessant scenario. Voorwaarde is wel dat de potentiële Belgische aanwinsten koelbloedig blijven en toch niet elders tekenen.

Wanneer sluit de transfermarkt?

>Nederland: 31 augustus

> Engeland: 1 september

> Italië: 1 september

> Spanje: 1 september

> Frankrijk: 1 september

> Duitsland: 1 september

> België: 6 september

> Rusland: 8 september

> Turkije: 8 september