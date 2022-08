Ford schrapt 3.000 banen

Autobouwer Ford Motor gaat zo’n 3.000 werknemers en uitzendkrachten ontslaan. Het Amerikaanse concern wil daarmee snijden in de kosten en de overstap naar elektrische auto’s versnellen.

De autofabrikant stuurde maandag een e-mail hierover naar werknemers. Daarin staat dat de betreffende medewerkers vanaf deze week op de hoogte worden gebracht van de bezuinigingen.

De inkrimping van het personeel treft hoofdzakelijk werknemers in de Verenigde Staten, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Ongeveer 2.000 banen verdwijnen bij Ford in Dearborn in de Amerikaanse staat Michigan. Een woordvoerder van het concern sluit niet uit dat er nog meer banen verdwijnen. Persbureau Bloomberg meldde eerder dat Ford overweegt om tot 8.000 banen te schrappen.

Ford heeft in maart zijn activiteiten opgesplitst in twee bedrijfsonderdelen, een voor elektrische wagens en een voor auto’s met een verbrandingsmotor. Vooral in die laatste afdeling wordt fors ingegrepen, zo werd eerder al bekend.

Het concern wil 50 miljard dollar steken in het maken en op de markt brengen van elektrische auto’s. Tegen het einde van 2026 wil Ford 2 miljoen elektrisch aangedreven auto’s per jaar maken. Vorig jaar waren dat er nog minder dan 30.000.