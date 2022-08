Directeur federale gerechtelijke politie Antwerpen over aanhoudend drugsgeweld: “De cocaïne zal blijven komen”

Ontploffende granaten, huizen die beschoten worden… Antwerpen wordt al de hele zomer geteisterd door drugsgerelateerd geweld. “We zitten in een spiraal, een versnelling van drugsgerelateerd geweld”, zegt Yve Driesen, directeur van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, in ‘Terzake’. “Het fenomeen zal ons nog lang bezighouden. De cocaïne zal blijven komen.”

Sinds het begin van de zomer zijn al meer dan dertig dossiers over vermoedelijk drugsgeweld in Antwerpen geopend. Dat zijn er meer dan heel vorig jaar. “We zitten nu in een spiraal”, geeft Driesen toe. “In een versnelling van drugsgerelateerd geweld.” Een kant-en-klare oplossing is er helaas niet, aldus Driesen. “Het gaat mij over het probleem en de risico’s beheersbaar houden.”

Of we binnenkort ook “Nederlandse” toestanden gaan krijgen, met afrekeningen op klaarlichte dag, kan Driesen niet zeggen. “Maar de cocaïne zal wel naar Antwerpen blijven komen, het fenomeen zal ons dus nog lang blijven bezighouden.”

De politie van Antwerpen heeft ook al tal van successen geboekt, al hebben die ook een keerzijde. “We hebben sleutelfiguren uit het criminele weefsel kunnen wegknippen”, aldus Driesen. “En die gaten moeten worden gevuld.”

Volgens de topman van de politie is de drugsmaffia “volop aan het rekruteren”. Met geweld, maar soms ook met geld. “We zien dat corruptie opduikt in alle geledingen van onze maatschappij: politie, justitie, private partners, douane, ... het maakt niet uit. Overal zijn er mensen die zich laten verleiden door het geld.”

Volgens Driesen klopt het ook niet langer dat de drugshandel uitsluitend in handen is van Nederlandse criminelen. “We zien meer en meer een verschuiving van Nederlandse naar Antwerpse kopstukken. Kerels die hier in de buurt zijn opgegroeid en zijn opgeklommen tot financiers en beslissers in die criminele organisaties. Ze sturen aan, en sommige kopstukken beginnen zelfs Nederlandse kopstukken aan te sturen.”

Bart De Wever: “Nationale Veiligheidsraad moet dringend samenkomen”

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft maandag voor het eerst na zijn vakantie gereageerd op al het drugsgeweld in zijn stad. “De Nationale Veiligheidsraad moet dringend samen komen, net zoals is gebeurd bij de terreuraanslagen in 2016”, zo verklaarde hij bij de regionale zender ATV.

Die Nationale Veiligheidsraad bestaat uit de eerste minister, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën voor de douane en de minister van Justitie. “Zij moeten bovenop het Stroomplan een globaal plan uitwerken”, zegt De Wever. “Dat ontbreekt nu. Daarom ook dat ik spreek van schuldig verzuim, omdat dit nu niet gebeurt. Elke minister doet anekdotisch wel een aantal dingen, maar er is gewoon geen visie of globaal plan over de aanpak van de georganiseerde misdaad.”

“Meer capaciteit”

Zonder zo’n plan zou volgens De Wever het geweld op straat nooit stoppen. De Wever ziet in zo’n nationaal plan enkele belangrijke stappen. Zo is er een betere fysieke bescherming nodig van de haven van Antwerpen. “Dat is pijnpunt nummer 1. De spoorweg- en scheepvaartpolitie zijn daar bevoegd en doen wonderen met de middelen die ze hebben, maar eigenlijk hebben ze geen middelen. Dat moet worden versterkt. Als dat er is, kan de douane aan de slag, want dan hebben ze een sterke arm om mee aan de slag te gaan.”

Dan is er volgens De Wever een versterking nodig van de gerechtelijke politie. “Er is nood aan meer capaciteit, want nu lukt het deze politie niet om alles te onderzoeken. Dat is frustrerend. Als dat allemaal is gebeurd, moeten het parket en het gerecht kunnen volgen. Als die ketens niet aanwezig zijn en in een ketting draaien, is het dweilen met de kraan open. Dat is wat we al tien jaar doen in Antwerpen.”

Alleen met aangehouden inspanningen zou dit geweld verminderen, maar De Wever zegt dat er op korte termijn weinig of niets is dat lokaal kan worden ondernomen om dit te verbeteren. “En zelfs met federale inspanningen moet je daar morgen nog geen resultaten van verwachten”, aldus De Wever.